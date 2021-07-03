Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Hükümeti tarafından, farklı elektrik noktalarında yapılan saldırılara yönelik yapılan açıklamada, 7 kişinin öldüğü, 11 kişinin ise yaralandığı bilgisi verildi.

61 ELEKTRİK SANTRALİ YOK OLDU

Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin farklı yerlerinde geçtiğimiz günlerde 61 elektrik santralini hedef alan saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı belirtildi. Saldırıya maruz kalan elektrik santrallerinin güvenliğini sağlamak için çalışmaların başlatıldığı da aktarıldı. Elektrik santrallerinin son 10 günde terör saldırılarına maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, “Sıcaklıkların artması ile birlikte bombalı saldırı ve keskin nişancı silahlarıyla düzenlenen saldırılarda 61 elektrik santrali yok oldu” denildi.

Irak Elektrik Bakanlığı’nın da geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden saldırıya maruz kaldığı belirtilen açıklamada, ülkedeki elektrik sıkıntısını çözmek için çalışmaların devam ettiği ifade edildi. Açıklamada, elektrik santrallerine yönelik saldırıların kim tarafından düzenlendiğine ilişkin detay verilmedi.

ELEKTRİK BAKANI İSTİFA ETMİŞTİ

Irak'ta hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı son günlerde, ülkenin farklı bölgelerinde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanıyor. Elektrik kesintilerine yönelik tepkilerin artması üzerine Elektrik Bakanı Macid Mehdi Hantuş görevinden istifa etmiş, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi de elektrik kesintilerine karşı protestolar nedeniyle Hantuş'un istifasını kabul etmişti.

Öte yandan güvenlik güçlerinin ülkenin güneyindeki Misan kentinde elektrik kesintisini protesto edenlere sert müdahalesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirmiş, 9 kişi de yaralanmıştı.

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