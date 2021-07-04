Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

8 milyon Euro'luk vurgun yapan Türk kızına ilişkin Alman basınında yer alan haberlere göre Yasemin Gündoğan, Bremen’deki nakit para dağıtım şirketi Loomis’te çalışıyordu.

Yasemin’in görevi paketlenmiş banknotları, ATM’lere takılacak para kasetlerine yerleştirmekti.

PARALARI ÇÖP ARABASIYLA ÇIKARDI

Ancak Yasemin’in 21 Mayıs’ta, banknotları para kasetleri yerine çantalara yerleştirip, çöp arabasıyla konteynıra çıkardığı, Berlin’de kiralanan ve çalıntı olduğu anlaşılan bir araçla da kaçtığı iddia edildi.

Yasemin Gündoğan’ın çalışma arkadaşları dört gün sonra para kasetlerini ATM’ye yerleştirmeye kalktığında boş olduklarını fark etti

Hırsızlığın neden bu kadar geç fark edildiği açıklık kazanmadı.

POLİS YARDIM İSTEDİ

Almanya'da polis önceki gün hırsızlıkla ilgili açıklama yaparak Yasemin Gündoğan’ın bulunması için halktan yardım istedi.

Gündoğan ile işbirliği yaptığı şüphesiyle bir kişi yakalanırken soruşturma geniş çaplı sürüyor.

Dolandırıcılıkla çiftlik kurdular: 90 milyon liralık 'ucuz araba' vurgunu İstanbul'da icradan satılan araçları piyasa değerinin altında almak vaadiyle 29 kişiden yaklaşık 90 milyon lira toplayarak dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 24 kişi yakalandı.

İki kardeşten milyar dolarlık Bitcoin vurgunu Afrika kıtasının en büyük kripto-para platformu Africrypt’in sahibi iki kardeş, kullanıcılara ait olan 3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kayboldu.

Türk ve Alman vatandaşlarına 5 milyon liralık vurgun Almanya'da yaşayan Türk ve Alman vatandaşlarını dolandırdıkları tespit edilen, mağdurlardan toplam 529 bin 420 avro (yaklaşık 5 milyon lira) vurgun yapan çete, İzmir polisinin şok baskınlarıyla çökertildi. Eş zamanlı operasyonlarda adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda ziynet eşyası ve piyasa değeri 1,5 milyon lira olan 3 adet saat ele geçirildi.