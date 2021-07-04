Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis,"Altın pasaport" skandalı için özür diledi.

Yönetim yabancı uyruklu birçok hükümlü dolandırıcının, kara para aklayanların ve yolsuzlukla suçlanan siyasilerin para karşılığında Rum pasaportu alarak Avrupa Birliği vatandaşı olmasını sağlamıştı.

"HALKIMDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Anastasiadis, skandalla ilgili 750 sayfalık soruşturma raporunun tamamlanmasının ardından bir açıklama yaptı. Anastasiadis, “40 yıllık siyasi hayatımın en zor dönemiydi, halkımdan özür diliyorum. Soruşturma raporunda benim ya da bakanlarımın adları yolsuzlukla geçmiyor” dedi.

3 BİN 609 YASA DIŞI PASAPORT

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde toplam 6 bin 779 kişiye Kıbrıs vatandaşlığı üzerinden Avrupa Birliği vatandaşlığı verilmiş, bu işlemlerin 3 bin 609'unun yasa dışı olduğu açıklanmıştı.

ÜLKEYE 2,5 MİLYONLUK YATIRIM ŞARTI KOŞMUŞ

Geçtiğimiz haftalarda basına sızan 750 sayfalık raporda yasa dışı yollardan pasaport alan kişiler ve buna aracı olanlar hakkında soruşturma başlatıldığı ve yasa dışı yollar ile alınan tüm kimliklerin tespit edilip iptal edileceği belirtilmişti. Pasaport başvurusunda bulunan her bir kişiye ülkeye 2,5 milyon euroluk yatırımda bulunma şartı konulmuştu.

Rum lider Anastasiadis “altın pasaport” skandalında yarın ifade verecek Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Anastasiadis, ülkede patlak veren “altın pasaport” skandalıyla ilgili yarın Araştırma Komitesi’ne ifade verecek.

Rum liderden altın pasaport çıkışı: "İlgim kanıtlansın istifa ederim" Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) "altın pasaport" skandalına yönelik konuşan GKRY lideri Nikos Anastasiadis, herhangi bir videonun yayınlanmasından endişe duymadığını, konuyla ilgili herhangi bir ilgisi kanıtlanırsa bunun sorumluluğunu kabul edip istifa edeceğini belirtti.