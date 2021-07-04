Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Swindon kasabasında ormanlık alanda insan kemikleri bulan köylüler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polisler kemiklerin, eski bir cinayetten kaldığını ve bölgede bir seri katil olabileceğinden şüphelendiklerini açıkladı.

Kasaba sakinleri ise kemiklerin, 2012 yılında tutuklanan ve taksi şoförü olan seri katil Christopher Halliwell'in cinayetlerinden kalmış olabileceğini düşünüyor.

Müebbet hapse çarptırılan ve halen cezaevinde olan Halliwell 2011 ve 2003 yılında iki genç kızı öldürmüştü.

DAHA FAZLA CESET OLABİLİR

The Sun'ın haberine göre, Halliwell'i tanıyan bir kişinin ifadesi ise şöyle;

''Christopher Halliwell ile bağlantılı olabileceğini düşünüyorum çünkü sık sık o köprüden gelirdi ve oraya park etmiş bir taksi vardı. Diğer araçlar oraya park ettiği için hiçbir şey düşünmüyorsunuz ama yıllar içinde oraya park etmiş bir taksi gördük ve dün kemikler bulunduktan sonra ilk düşüncemiz bu oldu. Buralarda bir yerlerde daha fazla ceset olmalı diye düşündük.''

Polis ise henüz bir açıklama yapmak için erken olduğunu, araştırmalarının sürdüğünü söyledi.

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