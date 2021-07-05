Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İbrani Üniversitesinin Delta varyantına karşı Pfizer-BionNTech aşısının etkisine ilişkin yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayımladı.

YÜZDE 70 ETKİLİ

Araştırmanın sonucunun, Pfizer-BioNTech'in ortaklaşa geliştirdiği aşının Delta varyantına karşı yüzde 70 etkili olduğunu gösterdiği kaydedildi.

Araştırmada ayrıca, aşının Delta varyantı bulaşan kişilerde ciddi semptomlar görülmesini önlemedeki etkisinin, diğer varyantlara karşı gösterdiği etkiden daha düşük olduğu ifade edildi.

FAZLA SEMPTOM GÖZÜKMÜYOR

İsrail'de daha önce yapılan araştırmalar, Pfizer-BioNTech aşısının Kovid-19'un diğer varyantlarına karşı yüzde 95 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Aşıyı olan kişilerin, Kovid-19'un diğer varyantlarına yakalansalar dahi çok fazla semptom göstermedikleri kaydedilmişti.

Delta varyantı bağışıklık sisteminden kurtulabiliyor “Delta varyantı ve Kovid-19” hakkında bilgilendirmede bulunan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Sünbül, “Delta varyantı insan vücuduna girdiğinde diğer korona virüslere göre daha hızlı çoğalmakta ve bağışıklık sisteminden kurtulabilmektedir” dedi.

DSÖ açıkladı: Delta varyantı yaklaşık 100 ülkede tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaklaşık 100 ülke ve bölgede, Covid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen Delta varyantına rastlandığını açıkladı.

BioNTech, virüsü atlatanlara tek doz uygulanacak Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun kararı doğrultusunda geçmişte koronavirüsü atlatan kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacağı duyuruldu.

İki doz Sinovac olana üçüncü doz BioNTech Bilim insanları: İlk iki dozu inaktif aşı olanlar üçüncü dozu mRNA aşısı yaptırsınlar. İkinci dozla üçüncü doz arasında en az 3 ay olması gerekir.