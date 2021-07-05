Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2009 yılında başlayan bütça açığı ile kemer sıkma politikalarına giden ve içine düştükleri ekonomik krizden kurtulamayan Yunanistan, bazı adaları satılığa çıkardı.

Yıllar süren krizde Yunanistan, bir kaç yılda bir Avrupa Birliği'nden borç alarak ayakta kalmaya çalıştı. Krizden bıkan halk sokaklara dökülerek hükümeti protesto etti. Ancak ekonomik kriz ve borçlar bitmek bilmedi.

Yunan basınında çıkan haberlere Yunanistan şimdi de adaları satışa çıkardı. İrili ufaklı adalardan oluşan ülke de adaların fiyatı ise 2 milyon dolardan başlıyor.

HERKES SATIN ALABİLİYOR

Greek Times'ta yer alan bilgilere göre uyruğu fark etmeksizin herkes bu adalara sahip olabiliyor. Satılık mülk olarak kabul edilen ve satılığa çıkarılan bazı özel adalar eğer askeri arazinin yakınındaysa Avrupa vatandaşlarına satılıyor.

5 ADA SATILIK

Yunanistan'da satılık olan adaların listesi şöyle; Rinia, St. Athanasios, Trinity Island, Nissos Makri, Kato Antikeri Island.

Yunanistan'da bin 200 ile 6 bin arasında ada bulunuyor. Ancak yaşama elverişli olan ada sayısı 227'yi geçmiyor.

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