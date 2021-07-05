Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’de uygulanan Covid-19 kısıtlamalarının 19 Temmuz'da kaldırılmasına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

KISITLAMALAR KALKACAK

Johnson, 19 Temmuz'da gerçekleşmesi planlanan "normalleşme" için çok kısa bir zaman kaldığını ancak pandeminin sona ermesinin "çok uzakta" olduğunu ifade etti. Johnson, "19 Temmuz'a kadar günde 50 bin vaka görebiliriz" açıklamasında bulunmasına rağmen kısıtlamaların planlandığı gibi kaldırılacağını duyurdu.

MASKE TAKMAK ZORUNLU

Johnson, 19 Temmuz'dan itibaren şu anda uygulanmakta olan 1 metrelik sosyal mesafe kısıtlamasının kaldırılacağını, kalan tüm işletmelerin yeniden açılacağını ve maske takmanın bir zorunluluk olmayacağını belirtti. Maske kullanımının insanların kişisel sorumluluğu olacağını ve bu konuda kendi seçimlerini yapabileceklerini açıklayan Johnson, bu normalleşmeye gece kulüplerinin ve diğer büyük eğlence merkezlerinin de dahil edileceğini aktardı.

İngiltere'de vaka sayısı düşmüyor İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Ülkede Şubat ayından bu yana haftalık vaka sayısı en yüksek seviyede

40 YAŞ ALTINA AŞI HAFTA ARAYLA UYGULANACAK

İngiltere’de 40 yaşın altındaki kişilere Covid-19 aşılarının 12 hafta yerine 8 hafta arayla uygulanacağını duyuran Johnson, 18 yaşın üzerindeki herkesin eylül ayı sonuna kadar tamamen aşılanmış olacağını açıkladı.

İngiltere Başbakanı Johnson: Günlük vakalar 50 bini bulabilir Delta varyantının hızla yayıldığı İngiltere'de son 24 saatte 27 binden fazla kişi korona oldu. Ülkenin yüzde 86'sı aşılanmasına rağmen vahim tablo artıyor.

VAKA SAYISI 20 BİNİN ÜZERİNDE

İngiltere'de Covid-19'a bağlı günlük vaka sayısı son 8 gündür 20 binin üzerinde seyrediyor. İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 27 bin 334 vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 4 milyon 930 bin 534'e ulaştığı belirtildi. Ülkede son 24 saat içinde 9 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 128 bin 231'e yükseldi.