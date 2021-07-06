Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kaldı. Ancak Japonlar, virüs yüzünden bu organizasyondan rahatsız. Bu durum, Ibaraki eyaletinde düzenlenen olimpiyat meşale koşusunda saldırıya kadar dönüştü. 53 yaşındaki Kayoko Takahashi, "Olimpiyatlara karşıyız" ve "Olimpiyatları iptal edin" diye bağırıp elindeki su tabancasıyla meşaleyi söndürmeye çalıştı.
SALDIRIYI 77 YAŞINDAKİ ATLET ÖNLEDİ
Meşaleyi taşıyan 77 yaşındaki erkek atlet, saldırıdan kaçmayı başardı. Sabotaj girişimi başarısız olan kadın göz altına alındı. Öte yandan 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları 23 Temmuz'da başlıyor.
Japonya'da doktorlar Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istedi Koronavirüs salgınında 4. dalgayı yaşayan Japonya'da, Doktorlar Birliği Başkanı Ueyama Naoto Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini istedi.
Serena Williams, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacak Tek kadınlarda dünyanın 8 numarası olan ABD'li tenisçi Serena Williams, koronavirüs sebebiyle ertelenen ve bu sene düzenlenecek olan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmayacağını duyurdu.
Olimpiyat meşalesine su tabancalı saldırı
Koronavirüs sebebiyle Tokyo Olimpiyatları'nın iptal edilmesini isteyen bir kadın, Olimpiyat meşalesini söndürmeye çalıştı. 77 yaşındaki atlet bu saldırıyı geri püskürttü.
Covid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'na sayılı günler kaldı. Ancak Japonlar, virüs yüzünden bu organizasyondan rahatsız. Bu durum, Ibaraki eyaletinde düzenlenen olimpiyat meşale koşusunda saldırıya kadar dönüştü. 53 yaşındaki Kayoko Takahashi, "Olimpiyatlara karşıyız" ve "Olimpiyatları iptal edin" diye bağırıp elindeki su tabancasıyla meşaleyi söndürmeye çalıştı.
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