Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde Taliban'ın Tacikistan sınırı yakınındaki Afganistan'ın bazı bölgelerini ele geçirmesi üzerine iki ülke sınırındaki durum gerginleşirken Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri de Tacikistan topraklarına sığınmıştı. Öte yandan Taliban, Afganistan'ın batısındaki İran sınırında bulunan Herat ve Badgis vilayetlerinde üç ilçeyi daha ele geçirdi.

SINIR İLÇELERİNİ ELE GEÇİRDİ

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergâhı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı. Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Vardak vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayeti ve kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.