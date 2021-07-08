Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Baton Rouge şehrinde Mall of Louisiana isimli alışveriş merkezinde kayıp yılan vakası büyük paniğe yol açtı.

Blue Zoo hayvanat bahçesindeki Cara adlı dev Burma pitonu, sergilendiği akvaryumda bulunamadı.

Sarı renkteki dev pitonun kaybolmasıyla alışveriş yerindeki 140 dükkan kapatıldı. 3,5 metre uzunluğundaki yılanın bulunması için polis ve itfaiye görevlilerinin çabası yeterli olmazken olay yerine yılan avcıları ve uzmanlar çağrıldı.

"KAYIP BİR ÇOCUK" GİBİ ARANDI

Aramalar, özellikle akvaryumun bulunduğu dükkanda yoğunlaştı.

Blue Zoo'nun CEO’su ve kurucusu Wes Haws, “Sanki bir çocuk kaybolmuş gibi davranıyoruz. Yılanı bulmak bizim için çok önemli. Bu konuda tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Burma pitonları zehirsizdir ve avlarını sıkarak öldürür. Bu yılanlar nadiren insanlara da saldırır.

Apartman dairesinden piton kaçtı! Yakaladığını boğabilir Japonya’da bir apartman dairesinden kaçan yaklaşık 3.5 metre uzunluğundaki piton yılanı bölge halkını ve polisi alarma geçirdi. Zehirli olmadığı kaydedilen dev yılanın karşılaşabileceği kişileri boğabileceğinden endişe ediliyor.

Dev pitonla yapılan gösteri korkuttu Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir kadının 3 metrelik dev pitonla yaptığı gösteri nefes kesti.

Kanada'da kanalizasyonda bulunan pitonun gerçek sahibi aranıyor Kanada'nın Toronto şehrinde kanalizasyonda bulunan bir piton yılanının gerçek sahibi aranıyor. Bir ailenin yılanın kendilerine ait olduğunu belirterek evlerine götürdüğü ancak farklı bir yılan olduğunun anlaşıldığı ortaya çıktı.