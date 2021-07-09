Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bangladeş’te başkent Dakka yakınlarındaki köyde etleri için büyükbaş hayvan yetiştiren Hasan Howlader, Rani adındaki hayvanın cüce çıkmasıyla büyük hayal kırıklığına uğradı.

Rani sadece 50 santim yüksekliğinde ve 65 santim uzunluğunda. Hasan, fazla et elde edemeyecek olmanın üzüntüsünün yanı sıra bir de hayvanı görmek için insanların köye akın etmesinden dertli.

DAHA FAZLA BÜYÜMESİ BEKLENMİYOR

15 binden fazla kişinin hayvanı ziyaret ettiğinden yakınan Hasan, “Dürüst konuşmak gerekirse artık bezdim” dedi.

Hayvanın daha fazla büyümesi beklenmiyor. Guinness Rekorlar Kitabı da sevimliliğiyle dikkat çeken Rani için 90 gün içinde karar vereceği taahhüdünde bulundu.

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Boğasına da bayramlık aldı Artvin’in Yusufeli ilçesinde boğacılık yapan eski milli güreşçi Aykut Yılmaz, oğlundan ayırmadığı 800 kilogramlık 6 yaşındaki ‘Poyraz’ isimli boğasına bayramlık kemer, boyunluk ve bileklik aldı. Ramazan bayramı öncesi oğlu Yağız Ateş’e bayramlık elbise alan Yılmaz, "Vicdanım rahat etmedi boğama da bayramlık aldım" dedi.