Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi Hatay-Cilvegözü Sınır Kapımızı kuzeybatı Suriye’ye gönderilen BM yardımları için yetkilendiren kararını 12 ay süre ile uzatma kararı almıştır. Bu karar ilk altı aydan sonra BM Genel Sekreterinin raporu temelinde ilave 6 ay olarak uygulanacaktır. Söz konusu sınır kapımız üzerinden gönderilen BM yardımları Suriye’deki insani krize etkin mukabelenin devamı ve bölgesel istikrar ve güvenlik için elzemdir.

TÜRKİYE SURİYE'YE DESTEĞİNİ SÜRDÜRECEK

Bu nedenle, Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ülkemiz üzerinden faaliyet gösteren sınır ötesi BM insani yardım mekanizmasının devam ettirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz. BM Güvenlik Konseyi’nin ve temel uluslararası aktörlerin bu konuda sergiledikleri yapıcı yaklaşımı ve uzlaşmacı tavrı başta siyasi süreç olmak üzere Suriye krizine kalıcı bir çözüm bulunması amacına matuf uluslararası çabalar bağlamında da ortaya koymalarını bekliyoruz. Türkiye Suriye’deki insani krizle mücadeleye yönelik güçlü desteğini sürdürecek, ateşkesin idamesine ve siyasi sürecin ilerletilmesine aktif katkı yapmaya devam edecektir” denildi.

Dışişleri Bakanlığından AP'ye sert tepki Dışişleri Bakanlığı Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda kabul edilen Türkiye kararına sert tepki gösterdi.

BMGK’dan ateşkes çağrısı: Bağlı kalın Ateşkes kararının ardından İşgalci İsrail'in yeniden saldırması üzerine Filistin yeniden ateş hattında kaldı. Olayların bölgede yeniden alevlenmesi sonrasında açıklama yapan Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, İsrail ile Hamas’a ateşkes anlaşmasına tamamen uyulması için çağrıda bulundu.