Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

İngiltere’de koronavirüs vakaları son haftalarda hızla artıyor. Hükumetin bilimsel danışma grubu SAGE ise artışın geçici olduğunu duyurdu.

DÜŞÜŞE GEÇECEK TAHMİNİ

Grup, vakaların bir süre düz seyir göstereceğini ve ardından düşüşe geçeceğini bildirdi.

Buna aşılar, doğal bağışıklık, mevsimsel değişiklikler ve davranış değişikliği gerekçe gösterildi.

19 TEMMUZ'DA NORMALLEŞME PLANLAMASI

Ülkede hükümet, 19 Temmuz’da normalleşmeye gitmeyi planlıyordu. Vakaların artması sebebiyle bu konuda endişeler baş göstermişti.

SAGE’nin açıklaması, normalleşmenin planlandığı şekilde yapılacağı ümidini doğurdu.

TAHMİN TÜRKİYE İÇİN DE GEÇERLİ OLABİLİR

Öte yandan, Türkiye’de de son günlerde vakalarda az da olsa artış görülüyor.

İngiltere’deki tahminin Türkiye için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

İngiltere'de vaka sayısı 30 binin üzerinde İngiltere'de vaka sayıları artmaya devam ediyor. Son 2 günde vaka sayısı 30 binin üzerinde seyrediyor

İngiltere’de Covid'i unutturan görüntüler Günlük koronavirüs vakalarının her 6 günde iki kat arttığı İngiltere'de, EURO 2020 yarı finalinde alınan galibiyetin ardından büyük coşku yaşandı. Meydanlara akın eden taraftarlar, virüs yokmuşçasına zaferi kutladı.

İngiltere’nin yüzde 90'ı Covid’e karşı antikorlu İngiltere'de kan testleriyle yapılan araştırmada 16 yaş üzerindekilerin yaklaşık yüzde 90'ının koronavirüse karşı antikör ürettiği açıklandı.