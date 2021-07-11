Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haiti'de suikast saldırısı sonucu öldürülen Devlet Başkanı Jovenel Moïse’nin karısı Martine, yaralanarak kaldırıldığı Florida hastanesinde suikastı anlattı.

"PARALI ASKERLER KOCAMA KURŞUN YAĞDIRDI"

Martine, mahalli radyolarda yayımlanan sözlü açıklamasında, "Kocam Jovenel’i çok seviyordum. 25 seneden fazla bir süre onunla omuz omuza mücadele ettik. Bu süreler boyunca evimiz sevgiyle doluydu. Ama aniden paralı askerler gelip kocama kurşun yağdırdı. Jovenel Moïse gibi bir devlet başkanına konuşma şansı vermeden suikast yapmak için cesareti olmayan, azılı bir suçlu olmak lazım” dedi.

Kocası ve ailesini öldürmek için tutulan paralı askerlerin bir kısmının hapiste olduğunu belirten Martine, "Diğer kiralık katiller ise kocamın hayalleri, vizyonu ve ideolojisini katletmek istiyor" ifadesini kullandı. 7 Temmuz'da ikametgahlarında gerçekleşen saldırıda kol, karın ve kalçasından ağır şekilde yaralanan Martine, özel uçakla Florida’da Fort Lauderdale'deki hastaneye kaldırılmıştı. Martine'in durumu iyiye gidiyor.

Haiti Devlet Başkanı evinde suikasta uğradı Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin sabahın erken saatlerinde özel rezidansında uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiği açıklandı.