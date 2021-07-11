Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak ve İran’da tarihin en kurak yaz mevsimlerinden biri yaşanırken, ülkeler arasındaki su krizi de giderek büyüyor. İran sırındaki Diyale vilayetindeki su projesini denetleyen Irak Su Kaynakları Bakanı Mehdi Reşid el-Hamdani, İran’ın Sirvan, el-Kerha, el-Karun ve el-Vend nehirlerinden akan suları kesmesi sonucu Diyale vilayetinde büyük hasar meydana geldiğini söyledi.

İRAN'I NEHİRLERİ KESMESİ KONUSUNDA UYARMIŞLARDI

Doğu bölgelerindeki suların Irak’a gelişini engellemesi yönünde İran’ı uyaran el-Hamdani, İran’ın ortak nehirleri kesme konusunda ısrar etmesi ve uluslararası anlaşmalara göre hareket etmemesi halinde Irak’ın su hakkı için ilgili uluslararası makamlara başvuracağını duyurdu. Bu tür çözümlere başvurmayı arzu etmediğini aktaran Bakan el-Hamdani, geçtiğimiz Haziran ayında sorunu görüşmek için yapılması planlanan toplantının İran tarafından reddedilmesini eleştirdi.

TÜRKİYE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

İran’ın DEAŞ savaşında ülkesinin yanında durduğunu hatırlatan Irak Su Kaynakları Bakanı el-Hamdani, Türkiye’nin su sıkıntısı nedeniyle meydana gelen zararı Irak ile paylaştığı gibi İran’dan da benzer adımın atılmasını beklediğini kaydetti.

ORSAM danışmanı Sümer: ‘Şu savaşları çıkmayacak’ diyemeyiz Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Danışmanı Vakur Sümer, ''Gelecekte bir su savaşı çıkmayacak’ diye kesin konuşamıyoruz.” dedi.

Orta Doğu’da krizin yeni adı: Su savaşları İran, kuraklığı gerekçe göstererek Küçük Zap Suyu üzerindeki üç barajın kapağını kapattı. Kuzey Irak yönetimi, Bağdat’a giden suyu kesti. Irak endişeli. İran’ın asıl derdi Türkiye’nin büyük baraj projeleri.