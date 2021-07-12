Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paraşütüyle 4.500 metre irtifadan atlayan asker, Atascadero kentinde bir evin çatısını delerek mutfağa düştü.

Asker ölümden döndü.

Üzerindeki İngiltere özel kuvvetler üniformasıyla enkaz parçaları arasında mutfakta yerde yatan askerin şuurunun yerinde olduğu ama olay sebebiyle şok geçirdiği kaydedildi.

YARA ALMADAN ATLATTI

Yerel saatle 16.55’te meydana gelen kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığını belirten polis, ağrıları olan ama görünür bir yarası bulunmayan askerin hastaneye kaldırıldığını açıkladı

Çarpmanın etkisiyle çatıda büyük bir yarık oluştu.

Paraşüt takıldı, Rus asker helikopterde asılı kaldı Rusya’nın Chita şehrinde bir asker, Kaştak köyü yakınlarındaki askeri bölge üzerinde paraşütle helikopterden atladı.

Rüzgara kapılan Türk paraşütçü Lübnan sahiline iniş yaptı Sabah saatlerinde rüzgar akımına kapılan Türk paraşütçü Mahmut Ertunç, Lübnan’da bulunan bir sahile iniş yapınca görenler hayretler içinde kaldı.