Koronavirüsün Hindistan’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Delta mutasyonu Azerbaycan'da tespit edildi.
Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede salgını kontrol altına almak için alınan önlemler kapsamında, SARS-CoV-2 virüsünün genetik mutasyonları üzerinde düzenli olarak testlerin yapıldığı ve yabancılardan yakın zamanda alınan 31 örnekte B.1.617 (Delta) mutasyonu ve 9 örnekte ise Covid-19’un İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 mutasyonu (20 Alpha V1) tespit edildiğini belirtildi.
Son dakika: Bakan Koca'dan Delta varyantı uyarısı Son dakika koronavirüs haberi: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Delta varyantı sayılarının giderek arttığını belirten Koca, aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını söyledi.