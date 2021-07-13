Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüsün Hindistan’da ortaya çıkan ve dünyaya yayılan Delta mutasyonu Azerbaycan'da tespit edildi.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede salgını kontrol altına almak için alınan önlemler kapsamında, SARS-CoV-2 virüsünün genetik mutasyonları üzerinde düzenli olarak testlerin yapıldığı ve yabancılardan yakın zamanda alınan 31 örnekte B.1.617 (Delta) mutasyonu ve 9 örnekte ise Covid-19’un İngiltere’de ortaya çıkan B.1.1.7 mutasyonu (20 Alpha V1) tespit edildiğini belirtildi.

Son dakika: Bakan Koca'dan Delta varyantı uyarısı Son dakika koronavirüs haberi: ​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün son durumuna dair açıklamalarda bulundu. Delta varyantı sayılarının giderek arttığını belirten Koca, aşılamada bir zorunluluk ya da yaptırım olmayacağını söyledi.