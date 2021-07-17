Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Küba’da onlarca yıl sonra hükumet karşıtı dev halk gösterileri yapılmış, hükumet de protestoları önlemek için ülkede interneti kesmişti. Protestoları "yüksek sesli özgürlük çağrısı" olarak nitelendiren ABD Başkanı Joe Biden, ülkede internet erişimini yeniden tesis etmek istediklerini açıkladı. Biden, “İnterneti kestiler. Onu yeniden tesis edecek teknolojiye sahip olup olmadığımızı değerlendiriyoruz” dedi.

Biden’a Küba halkına internet sağlama çağrısında bulunan Florida Valisi ve muhtemelen 2024’te Cumhuriyetçilerin aday adayı Ron DeSantis de bu konuda dev balonlardan faydalanılabileceğini ifade etti.

SEYYAR Wİ-Fİ NOKTALARI OLARAK GÖREV YAPACAKLAR

Plana göre bu balonlar, seyyar Wi-Fi noktaları olarak görev yapacak. Stratosferik balonlar Küba’dan 30 kilometre uzakta havalandırılacak. Balonlar için Federal Havacılık İdaresi ve ABD Savunma Bakanlığı’nın onayı gerekiyor.

Benzer işlem, 2017’de Maria Kasırgası sırasında Porto Riko’da da yapılmıştı.

Küba'da Kovid-19'dan son 24 saatte 51 kişi yaşamını yitirdi Karayip ülkesi Küba'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 51 kişi hayatını kaybetti.