Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suudi Arabistan hacılar için yeni bir uygulamayı hizmete koyduğunu açıkladı. Bu uygulama kapsamında ilk tavaflarını gerçekleştirecek hacılara robot yardımcılar tesis edileceği bildirildi. Haber ajansı SPA'ya göre, 3G teknolojisiyle çalışan, ekranı, kamerası ve mikrofonu olan "kişisel robot" hacılar arasında dolaşıp onları yönlendirme ve sorularını cevaplama becerisine sahip olacak.

ATEŞ ÖLÇECEK, MASKE KONTROLÜ YAPACAK

Hacılar ve Kabe'de çalışan görevlilerin uyması gereken koruyucu tedbirlere riayet edip etmediklerini izleyecek "güvenlik robotunun" ise ateş ölçeceği, maske takılıp takılmadığını gözlemleyeceği ve alanı sürekli olarak dezenfekte edeceği kaydedildi.

Suudi Arabistan 12 Temmuz'da hacı adaylarına rehberlik ve organizasyon gibi çeşitli hizmetler sunacak "akıllı kart" uygulamasının kullanıma açıldığını duyurmuştu.

18 İLA 65 YAŞ ARASI AŞI OLMUŞ KİŞİLER HAC İBADETİNİ YAPABİLECEK

Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, 12 Haziran'da, hac ibadeti için yurt dışından kimsenin kabul edilmeyeceğini, yalnız ülke içinden kronik rahatsızlığı olmayan, 18 ila 65 yaş arasında ve aşı olmuş 60 bin kişinin hac farizasını yerine getirebileceğini açıklamıştı

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen yıl da sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti.

2021 yılı hac ibadeti açıklaması Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan, Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu’nun 2021 yılı hac ibadetiyle ilgili aldığı kararlara yönelik açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan'dan Hac kararı Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı, bu yıl yalnızca ülkede yaşayanlara Hac izni verileceğini duyurdu.