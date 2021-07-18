Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinin başkenti Mumbai’de gece boyunca aralıksız devam eden şiddetli yağışlar Chembur ve Vikhroli bölgelerinde toprak kaymasına neden oldu. Faciada evlerin toprak altında kalması sonucu en az 25 kişi hayatını kaybetti. Yağışlar nedeniyle cadde ve sokakları su basarken, tren seferleri ve araç trafiğinde aksaklıklar yaşandı.

Hindistan Meteoroloji Servisi, yoğun yağışlar nedeniyle kentte kırmızı alarm yayınladı.

Nepal’de toprak kayması: 3 ölü, 28 kayıp Nepal’de meydana gelen toprak kaymasında en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin ise kayıp olduğu belirtildi.

Hindistan'da sel ve toprak kaymasında ölü sayısı 15'e ulaştı Hindistan'ın Kerala eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymaları nedeniyle ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.