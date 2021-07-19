Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kyodo ajansının Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberine göre darbe sonrası acil yardım, Myanmar'ın güneydoğusundaki Tayland sınırında konumlanan ve kıtlıkla yüzleşen 136 bin kişiye gönderilecek.

5,8 milyon dolarlık insani yardım, Dünya Gıda Programı (WFP) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) gibi Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşları kanalıyla ulaştırılacak.

Hafta içinde düzenlediği basın toplantısında konuşan Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, "Japonya hükümeti, yardım ve destek açısından Myanmar halkının yanındadır." ifadesini kullanmıştı.