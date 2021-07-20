Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Forbes listelerinde dünyanın en zengini olarak adlandırılan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bugün uzaya gidiyor.

Tarihteki ilk "mürettabatının tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz uzay uçuşu" olan yolculukta Bezos'a kardeşi, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Olivier Deamon eşlik edecek.

Bu uçuşun başarılı olması halinde Jeff Bezos, Richard Branson'un ardından uzaya çıkan ikinci milyarder olarak tarihe geçecek.

"ENDİŞELİ DEĞİL, HEYECANLIYIM"

Jeff Bezos, FOX Businnes kanalına verdiği röportajda, "Endişeli değil heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

11 dakikalık uzay yolculuğunda Bezos'a, kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki Wally Funk ve 18 yaşındaki Oliver Daemen eşlik edecek.

BİRÇOK ÖZELLİĞİ İLK İLKLERİN UÇUŞU

Deneme, tamamı sivillerden oluşan ve pilotsuz gerçekleştirilen ilk uçuş olma özelliğinin yanı sıra, mürettebat, uzaya çıkan en geç ve en yaşlı kişileri de bünyesinde barındırıyor.

Uçuş uzay turizmi için önemli bir test olacak. Bezos ve mürettebatı, uçuş öncesi hızlandırılmış bir eğitim gördüler.

UZAYA GİDEN İLK MİLYARDER BRANSON

Blue Origin roketi, bugün Teksas'tan fırlatılacak. Bezos'un rakibi Virgin Galactic'in sahibi Richard Branson, 9 gün önce başarılı bir yörünge altı uçuş gerçekleştirmişti.

ELEŞTİRİLERİN ODAĞI MİLYARDERLERİN UZAY YARIŞI

Öte yandan, milyarderlerin uzay yarışı doğaya olan etkileri nedeniyle eleştirilerin hedefinde bulunuyor. Her roket kalkışı 300 tona yakın karbondioksit salınımına neden oluyor.

Jeff Bezos'a uzay yolculuğunda 'onur' komşusu Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a uzaya yapacağı yolculukta komşuluk yapacak ismin, ABD'li 82 yaşındaki kadın pilot Wally Funk olduğu öğrenildi.

Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti, unvanını Jeff Bezos’a kaptırdı Ünlü iş adamı Elon Musk, şirketi Tesla’nın hisselerinin düşmesi sebebiyle bir haftada 27 milyar dolar kaybetti.