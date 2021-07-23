Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını ile ilgili bilgilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, kıtada vaka sayısı 6 milyon 426 bin 764'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 162 bin 70, iyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 611 bin 405'e yükseldi.

EN YÜKSEK VAKA VE CAN KAYBI GÜNEY AFRİKA, TUNUS VE MISIR'DA

Kıtada en fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da tespit edildi.

Virüse bağlı en fazla can kaybı da Güney Afrika Cumhuriyeti, Tunus ve Mısır'da kayıtlara geçti.

Afrika'da Covid-19 vaka sayısı 6 milyondan fazla Afrika'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayısı 6 milyon 291 bini geçti. En fazla vaka Güney Afrika Cumhuriyeti, Fas, Tunus, Mısır, Etiyopya ve Libya'da...

Afrika'da 14 ülkede Delta varyantı tespit edildi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'da bulunan 14 ülkede ilk olarak Hindistan'da görülen Delta varyatının tespit edildiğini duyurdu.