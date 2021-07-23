Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batı Afrika ülkesi Nijerya, terör örgütü Boko Haram'a karşı daha güçlü mücadele verebilmek için harekete geçti. Bu kapsamda, ülke ABD'den savaş uçağı aldı. Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Sözcüsü Edward Gabkwet, ABD'den satın alınan 12 "A-29 Süper Tucano" saldırı uçağın 6'sının Nijerya'ya ulaştığını söyledi. Gabkwet, geri kalan 6 uçağın da ekimde geleceğini belirtti.

OBAMA UÇAK SATIŞINI ERTELEMİŞTİ

Öte yandan, uçakların satışı, eski ABD Başkanı Barack Obama tarafından Nijerya ordusunun insan hakları ihlalleri gerekçe gösterilerek ertelenmişti. Mart 2020'de teslim edilebileceği açıklanan uçakların teslim süresi 2021'e ötelenmişti.



0,ASKERÎ EĞİTİM DE VERİLECEK

Nijerya uçaklar için 400 milyon dolarlık ödeme yaptı. Anlaşma kapsamında uçaklar dışında askerî teçhizat ve eğitimin de verilmesi planlanıyor. "A-29 Süper Tucano" saldırı uçakları, Afrika'da Gana, Angola, Burkina Faso ve Moritanya'da kullanılıyor.



Nijerya'da medreseden kaçırılan öğrenci sayısı 136'ya yükseldi Nijerya'nın Niger eyaletinde bulunan Salihu Tanko Medresesi'nden kaçırılan öğrencilerin sayısının 136 olduğu açıklandı.



Nijerya'da kan durmuyor: 3 günde 54 kişi öldü Nijerya'da terör örgütü Boko Haram ve silahlı grupların saldırılarında kan akmaya devam ediyor.