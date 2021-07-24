Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Müdürü Oleg Karpoviç “Türkiye, son dönemde, uluslararası alanda önemli rol oynuyor. Bu sebeple Rusya ve Türkiye arasındaki etkileşim, uluslararası ilişkilerde önemli gündem hâline geldi. Güney Kafkasya ve Orta Asya’da önemli rol oynamaya başladı” dedi.

Rusya’daki Çağdaş Türkiye Araştırmaları Merkezi Müdürü Amur Gadjiyev “Türkiye’nin bölgesel ve küresel siyasetteki statüsü değişti. Türkiye, bölgesel gündemin oluşturulmasında yer alarak, bölgesel dönüşüm süreçlerine katıldı. Son beş senede bölgedeki konumunu güçlendirdi ve komşu ülkeler üzerinde etkisini artırdı” ifadesini kullandı.

Rusya ve Türkiye’nin Suriye, Libya, Karabağ meseleleri çözümünde girişimlerde bulunduğuna dikkati çeken Gadjiyev, ikili ilişkilerin “stratejik” düzeyde olduğunu hatırlattı.

Güncel Uluslararası Sorunlar Enstitüsü Avrasya Araştırmalar Merkezi Başkanı Ali Mustafabeyli de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a saygı duyduğunu belirterek “Erdoğan, güçlü lider. Erdoğan, bağımsız şekilde hareket etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

Türkiye, Afganistan hesabını iyi yapıyor Kâbil Havaalanı’nın Türkiye’ye bırakılması planını yorumlayan uzmanlar “Ankara hesabını iyi yapıyor. Afganistan’da sahada olmak Asya jeopolitiği için çok önemli” dedi.