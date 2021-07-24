Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da kıtanın en büyük kripto-para platformu Africrypt, nisan ayında faaliyetlerini durdurmuş, platformun sahibi olan iki kardeş Raees Cajee (20) ve Ameer Cajee (17) kayıplara karışmıştı.

3,6 milyar dolarlık Bitcoin ile ortadan kaybolan kardeşler, "hack" kurbanı olduklarını iddia etmiş ama “paraları geri alma sürecini yavaşlatacağı” iddiasıyla olayı polise bildirmediklerini açıklamışlardı.

VURGUNDAN ÖNCE VANUATU'DAN VATANDAŞLIK ALMIŞLAR

Bitcoin’in tarihi zirve yaptığı sırada meydana gelen hack’leme iddiasının yalan olduğu ortaya çıktı. Kardeşler, olaydan aylar önce Pasifik adası Vanuatu’dan vatandaşlık almış.

İngiltere’deki The Guardian gazetesi, vatandaşlık elde etmek için Raees’in ekim ayında, Ameer’in de ocak ayında ayrı ayrı 95.000 sterlin (1.117.000 TL) ödediğini bildirdi.

Yatırımlarını kaybedenler, organize suç kurbanı olduklarını ifade ediyorlar. Yapılan incelemede, Bitcoinlerin dijital cüzdanlardan yasa dışı şekilde transfer edildiği ve yapılan müdahalelerle izlenemez hale getirildiği tespit edilmişti.