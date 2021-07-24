Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Goole bölgesindeki bir inşaat yerinde kazı çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı’ndan kalma 200 kiloluk bir bomba bulundu.

Polis, bomba sebebiyle bölgeyi kordon altına aldı. Birkaç kilometrekarelik alan uçuşa yasak bölge ilan edildi. M62 kara yoluyla civardaki yollar kapatıldı, 8 ev tahliye edildi. Yolların kapatılması dolayısıyla trafik felç oldu.

İnşaat firması Beal Homes'in yöneticisi John Sharpe, “Kazı görevlileri buldukları şeyi önce metal boru zannetti. Bomba olduğu anlaşılınca hemen çukurdan çıktılar” dedi.

Humberside Polisi, büyük paniğe yol açan bombayla ilgili olarak, “Bomba imha uzmanları cihazın canlı olduğunu tespit etti. Bomba 24 saat içinde güvenli bir şekilde imha edilecek” açıklamasını yaptı.

Herkesin inşaat alanından çıkarıldığını belirten polis, civarda bulunanların saat 20’den sonra evlerinden çıkmamalarını istedi.

Fransa'nın Lyon şehrinde II. Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu Fransa'nın Lyon kentinde II. Dünya Savaşı’ndan kalma bir bomba bulunurken, bölgedeki 4 bin 500 kişi tahliye edildi.

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