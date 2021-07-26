Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıla ertelenen ve 1 yıllık gecikmenin ardından geçtiğimiz cuma günü açılışı yapılan Tokyo Olimpiyatları ile ilişkili Covid-19 vakalarının sayısı artıyor.

Organizasyon Komitesi'nden bugün yapılan açıklamada, 3'ü yabancı sporcular arasından olmak üzere 16 yeni pozitif vakanın doğrulandığı bildirildi. Yeni vakalardan 10'unu yurt dışından gelen katılımcıların oluşturduğu ifade edilirken, son gelişme ile birlikte olimpiyat organizatörleri tarafından 1 Temmuz'dan bu yana açıklanan oyunlarla ilişkili koronavirüs vakalarının toplam sayısı 148'e yükseldi.

TOPLAM VAKA SAYISI 900 BİNE YAKLAŞTI

Japonya'da Covid-19 vakalarının toplam sayısı dün itibariyle 871 bin 449'e ulaşmış, ölü sayısı da 15 bin 141'e yükselmişti.

Olimpiyatlarda ilk madalyalar Hakan ve Hatice'den! Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.

Savaşın ayırdığı Suriyeli kardeşler olimpiyatlarda buluştu Suriye'deki iç savaş nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan ve Tokyo'da farklı takımlar adına yarışacak sporcu kardeşler Muhammed ile Alaa Masu, oyunların açılış töreninde birbirine sarılması sporseverlere olimpiyat ruhunu bir kez daha yaşattı.