Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanan kararnameye göre, daha önce Nur Sultan Büyükelçisi görevini yürüten Reşat Memmedov, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi oldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, bir diğer kararname ile 2017'de Ankara Büyükelçisi atadığı Hazar İbrahim'i merkeze aldı.

Putin ve Aliyev, yarın Moskova'da görüşecek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Rusya’nın başkent Moskova'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya gelecek.

Erdoğan ile Aliyev, Şuşa Beyannamesi'ni imzaladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında "Şuşa Beyannamesi"ni imzaladı. Erdoğan, "Şuşa Beyannamesi ile ilişkilerimizin yeni dönemdeki yol haritasını belirledik." dedi.