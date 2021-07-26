Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anne çarpmanın şiddetiyle savrulurken bebek arabanın altında kaldı.

Kahvaltı etmek üzere civarda bir restoranda bulunan iki polis hemen yardıma koştu.

Polislerden biri arabayı kaldırırken diğeri çocuğu çıkardı.

Polis memuru Rocco Fusco, hem annenin hem de bebeğin çok güçlü olduğunu, olayı ciddi şekilde yara almadan atlattıklarını söyledi. Aşırı derecede alkollü çıkan şoförün ehliyetinin de olmadığı açıklandı. Gözaltına alınan sürücü David Poncurack (43) hakkında sarhoş vaziyette araba kullanmaktan işlem başlatıldı.