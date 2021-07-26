Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Libya'dan feci bir haber geldi, göçmenleri taşıyan bot alabora oldu. Açıkla Birleşmiş Milletler'in göç örgütü IOM'un Sözcüsü Safa Msehli tarafından yapıldı. Libya'nın liman kenti Al Khums açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir botun alabora olması sonucu en az 57 kişinin boğularak can verdiği bildirildi.



ÖLENLERDEN 20'Sİ KADIN 2'Sİ ÇOCUK

Msehli, balıkçılar ve sahil güvenlik tarafından kıyıya getirilen hayatta kalanlara göre, boğulanlar arasında en az 20 kadın ve iki çocuğun olduğunu aktarıldı. Afrika'da yoksulluk, kuraklık, çatışmalar ve diğer nedenlerden dolayı her yıl Libya üzerinden Avrupa sahillerine ulaşmaya çalışan binlerce düzensiz göçmen trajedisiyle karşılaşılıyor.



Libya açıklarında iki günde 1000’den fazla düzensiz göçmen yakalandı Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında son 2 günde 1000'den fazla düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.



Akdeniz'de göçmen faciası: 43 kişi hayatını kaybetti Akdeniz üzerinden Avrupa'ya yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken Tunus açıklarında denizde mahsur kalan 127 göçmenden 84'ünün kurtarıldığı, 43'ünün ise hayatını kaybettiği bildirildi.



Yemen açıklarında göçmen faciası, 300 kişi öldü! BM, Yemen açıklarında batan göçmen teknesinde 300'e yakın kişinin hayatını kaybettiğinden endişe ettiğini duyurdu.