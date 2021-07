Türkiye Gazetesi

Said’in yaptığı, Tunus’u yakından tanıyanlar için ise sürpriz olmadı. Orta Doğu uzmanı Erin Clare Brown, The National isimli haber portalındaki yazısında “darbe”nin yılların birikimi olduğunu, Said’in yıllardır gücü elinde toplamak için stratejik adımlar attığını ifade etti. Carnegie’s Orta Doğu programından Sarah Yerkes de anayasa hukuku profesörü Said’in daha seçim kampanyası sırasında milletvekillerini yolsuzlukla suçladığına ve onların dokunulmazlıklarının kaldırılmasından yana olduğunu dile getirdiğine işaret etti.

"MECLİSE İNANMADIĞINI SÖYLÜYORDU"

Yerkes, “O, daha kampanyanın başında meclise inanmadığını söylüyordu” dedi. Uluslararası Hukukçular Merkezi Mena programı direktörü Said Benarbia da Tunus Cumhurbaşkanı’nın baştan beri yetkileri parlamentodan alıp cumhurbaşkanlığında toplamaktan yana olduğuna dair işaretler olduğunu savundu. Said, ilk başbakanı İlyas El-Fahfah, mali skandala karışınca gensoru önergesini beklemeden onu istifaya zorlamış ve yerine Hişam el-Meşişi'yi başbakan olarak atamıştı. Bu, partili sistemden kopuş ve yerine kendisine bağlı teknokratlardan oluşan bir hükumet kurma çabası olarak görülmüştü. Said, ocak ayında da Meşişi’nin atamak istediği bakanları onaylamamıştı. Tunus Cumhurbaşkanı, Tunus’un bağımsızlığının 65. yıl dönümü dolayısıyla nisan ayında yaptığı konuşmada da anayasada ayrı olması gerektiği açık bir şekilde belirtildiği halde askeri ve sivil silahlı kuvvetlerin kendi denetiminde olması gerektiğini belirtti. Said, konuşmasında, “Cumhurbaşkanı hem askeri hem de sivil silahlı kuvvetlerin baş komutanıdır. Bu meseleyi tüm Tunuslulara açık bir şekilde belirtelim” ifadesini kullandı.

