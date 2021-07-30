Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin’in Nanjing şehrinde başlayan koronavirüs salgını kısa sürede beş eyaletle başkent Pekin’e sıçradı. Virüsün ilk olarak havaalanında tespit edildiği 20 Temmuz’dan bu yana 200 civarında kişiye virüs bulaştı. Devlet medyası, bunu “Vuhan’dan sonra en büyük salgın” olarak nitelendirdi. Nanjing havaalanındaki tüm uçuşlar 11 Ağustos’a kadar ertelendi. Şehrin 9,3 milyon sakiniyle ziyaretçiler Covid testinden geçirilecek. Salgının Delta varyantı sebebiyle hızla yayıldığı açıklandı.

KOMÜNİST PARTİ'DEN HAVAALANI YÖNETİMİNE SUÇLAMA

Komünist Parti disiplin komitesi, havaalanı yönetimini tedbir almamak ve yeterli denetim yapmamakla suçladı. Yetkililer, 13 şehirde görülen salgının ilk safhasında olduğu ve kolayca kontrol altına alınabileceği görüşünde. Nanjing’daki yetkililer, enfekte olanlardan yedisinin durumunun kritik olduğunu bildirdi. Çin, ilk olarak Vuhan’da görüldükten sonra sınırları kapatarak ve hızlıca hareket ederek salgını büyük ölçüde kontrol altına almıştı.

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