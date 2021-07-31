Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çin ordusu "Tayvan istilası"na dair dev bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. Tatbikat; Çin’in kendisine bağlı olarak gördüğü Tayvan’a askerî müdahalede kararlı olduğu şeklinde değerlendirilirken böyle bir durumun 3. Dünya Savaşı’nın başlamasına yol açabileceği ifade ediliyor. Havadan indirme ve hava, deniz ile kara saldırılarıyla adayı tamamen kontrol altına almaya yönelik son tatbikat, şimdiye kadar yapılanların en geniş kapsamlısıydı. South China Morning Post gazetesi, yılın ilk yarısında 20 deniz tatbikatı gerçekleştirildiğini, 2020’de de toplam 13 tatbikat yapıldığını bildirdi. Devlet televizyonu CCTV tarafından yapılan görüntülerde amfibi çıkarmalara drone’lar ve roket sistemleri de eşlik ediyor.

SAVAŞ UYARISINDAN BİR AY SONRA

Tatbikat, Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Ren Guoqiang’ın, bağımsızlık araması hâlinde Tayvan’ı istila edecekleri ve bağımsızlığa dair her türlü adımın "savaş" anlamına geleceği uyarısından bir ay sonra geldi. Ren, adanın ana karayla birleştirilmesinin "tarihî olarak kaçınılmaz" olduğunu ifade etti.

ABD SAVAŞ GEMİSİ GÖNDERDİ

Tayvan Boğazı’nda gerginlik giderek tırmanırken ABD de bu hafta bölgeye bir savaş gemisi gönderdi ve Güney Çin Denizi’nde bir askerî tatbikat gerçekleştirdi. İngiltere de riskli olarak kabul edilen bir hareketle, Çin’in hâkimiyet iddia ettiği bölgeye bu hafta uçak gemisi HMS Queen Elizabeth’i gönderdi. Üçü Singapur’a ait olmak İngiltere’nin bölgede 8 savaş gemisiyle tatbikat yapmasının, Çin tarafından “cezalandırılma” ihtimalinin bulunduğunu belirten Çinli askerî uzman Song Zhongping "ABD, Çin’i tahrik etmek üzere İngiltere kuvvetlerini teşvik ediyor. Çin ordusu çok kuvvetli. Savaş kabiliyeti, lojistik destek gibi pek çok konuda avantaj Çin ordusunda" dedi.

Tayvan beşik gibi! 2 saatte 22 deprem Tayvan'da 2 saat içerisinde 22 depremin meydana geldiği öğrenildi.

Çin’den tehdit: Avustralya Tayvan ihtilafında vurulacak ilk ülke Avustralya donanmasının 11 Mayıs-17 Mayıs arasında Doğu Çin Denizi’nde ABD, Fransa ve Japonya ile birlikte amfibi saldırılar, şehir savaşı ve uçaksavar savunması konularında askeri tatbikat düzenlemesi Çin’i kızdırdı.