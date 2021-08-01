Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkutan görüntü Hindistan'dan geldi. Yeni Delhi'de yol ortasında büyük bir duden oluştu. 20 metre çapındaki 15 metrelik dev düden görenleri korkuttu.

İÇİNE BİRÇOK ARAÇ SIĞABİLİR

Hindistan’ın farklı bölgelerinde etkili olan muson yağmurları nedeniyle meydana gelen heyelan ve seller yolları zayıflatırken, başkent Yeni Delhi’de bir yolda sabah saatlerinde düden meydana geldi. Çapı 20, derinliği 15 metre olan düdenin içine birçok araç sığabilecek büyüklükte olduğu ifade edildi. Olayda can veya mal kaybı yaşanmazken, trafik polisleri trafik akışını durdurdu.

BU ÇUKUR İLK DEĞİL

Aşırı yağışların ardından yolların etkilendiği Yeni Delhi’de böyle bir çukur ilk kez oluşmuyor. Birkaç gün önce de yol ortasında düden meydana gelmiş, hareket halindeki bir araç düdenin içine düşmüştü.

Dev düdenler baraj olacak İzmir’in Menderes ilçesindeki kırsal Karakuyu Mahallesinde geçtiğimiz şubat ayında gerçekleşen yoğun yağışların ardından dev düdenler oluştu.

Rekor yağış sonrası oluşan düdenler için yer altı barajı projesi İzmir Büyükşehir Belediyesince, Menderes ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle düdenlerin oluştuğu bölgede yer altı barajı ve şelale yapımı için çalışma başlatıldı.

İzmir'de bir düden daha oluştu, vatandaşlar bölgeye akın etti İzmir'in Menderes ilçesi kırsal Karakuyu Mahallesi'ndeki tarım arazilerinde rekor yağış sonrası yeni bir düden daha meydana geldi. Şelaleyi andıran doğa olayını görüntülemek isteyen vatandaşlar çevre köylerden araçlarıyla bölgeye akın etti.