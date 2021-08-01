Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan’da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban militanları arasındaki şiddetli çatışmalar sürüyor. Ülkedeki 407 ilçenin 150’den fazlasını kontrolünde bulunduran Taliban, vilayet merkezlerine yönelik saldırılarını artırdı. Militanlar, son 24 saat içinde ülkenin batısındaki İran sınırında bulunan Herat, güneydeki Helmand ve Kandahar, kuzeydoğuda Tahar vilayeti merkezlerine saldırılar düzenledi. Afganistan Savunma Bakanlığı, militanların söz konusu vilayet merkezlerinde düzenlediği saldırılarda geri püskürtüldüğünü iddia etti.

ÜLKE İÇİNDE İLERLİYOR

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergâhı Hayratan Sınır Kapısı’nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda Gazne vilayetine yoğunlaştı. Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban, 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale ve 14 Temmuz'da da Pakistan sınırındaki Spin Boldak Sınır Kapılarını ele geçirmişti.

Taliban militanları son zamanlarda Badahşan, Tahar, Gazne, Herat, Kandahar ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı. Militanlar, 407 ilçenin 150’den fazlasını, merkezleri dâhil olmak üzere ele geçirdi. Taliban, kendi kontrolündeki ilçe merkezi sayısının 260'ı geçtiğini savunuyor. Ülkedeki 34 vilayet merkezi ise hükûmet güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

SINIRDA TATBİKAT

Afganistan’da Taliban militanlarının Orta Asya ülkeleriyle olan sınırların önemli bir kısmını ele geçirmesi üzerine, Özbekistan sınırda askerî tatbikat düzenliyor. Rus askerlerinin de katıldığı tatbikatta askerler, illegal yollarla ülkeye giren silahlı çeteleri etkisiz hâle getirme konusunu işleyecek. Özbekistan'dan önce Tacikistan da sınırda tatbikat başlatmıştı.

Moskova’daki Taliban heyeti: Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız.” açıklamasında bulundu.

Afganistan'da iki ilçe Taliban kontrolüne geçti Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayeti ve kuzeydoğudaki Tahar vilayetinde iki ilçenin kontrolü Taliban'ın eline geçti.