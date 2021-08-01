Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hamas'a yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, üç bölgenin (Gazze Şeridi, Batı Şeria ve yurt dışı) sorumlularının seçiminin ardından Genel Şura Konseyi bugün 2021-2025 siyasi büro başkanlığı için isim belirlemek üzere toplandı.

Konsey, Halid Meşal'in seçimlerden özrünü sunarak çekilmesinin ardından rakibi olmayan Heniyye'yi oy birliğiyle siyasi büronun ikinci dönem başkanlığı için seçti.

Hamas, Heniyye'nin Siyasi Büro Başkanı seçilmesiyle 18 Şubat'ta başlayan mevcut 2021-2025 dönemi iç seçimlerini tamamlamış oldu.

Hamas'ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar, 10 Mart'ta yapılan seçimin ardından ikinci kez aynı göreve getirilmişti. Eski Hamas Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, 12 Nisan'da Mahir Salah'ın halefi olarak hareketin yurt dışı sorumlusu seçilmişti. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Salih el-Aruri de 4 Temmuz'da Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu olmuştu. Siyasi Büro Başkan Yardımcısının ise daha sonra seçilmesi bekleniyor.

Hamas, seçimleri her 4 yılda bir gizlilik içinde yürütüyor.

Heniyye, ilk kez Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine seçilmişti.