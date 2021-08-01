Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lübnan ordusu, Hizbullah'a yakınlığıyla bilinen kişiler ile "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" arasında silahlı çatışma yapıldığına dair yazılı açıklamada bulundu. Çatışma sebebiyle ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi.

CENAZE GEÇİŞİ SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTI

Ordu birliklerinin anında bölgeye intikal ederek devriye başlattıklarının aktarıldığı açıklamada, "Ordu birlikleri Halde bölgesinde konuşlandı ve yollarda silahlı biri görülürse veya kurşun sıkılan bir yer olursa ateş altına alınacak." denildi.

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, dün güneydeki bir düğünde silahlı saldırı sonucu öldürülen Ali Şibli'nin cenazesinin geçişi sırasında, Beyrut'un güneyindeki Halde bölgesinde silahlı çatışmalar çıktığı belirtildi.

Uzun namlulu tüfekler ile RPG roketatarın kullanıldığı çatışmanın, bölgede tansiyonu yükselttiği, vatandaşlar arasında büyük bir korkunun yayıldığı bilgisi paylaşılırken, bölgedeki askeri birliklerin, yaralıların hastanelere nakli için Kızılhaç'tan yardım istediği ifade edildi.

Kızılhaç da yaralılara müdahale etmek ve hastanelere taşıyabilmek için bölgede ateşkes çağrısında bulundu.

Silahlı çatışmalar sebebiyle başkent Beyrut ile güneydeki Sayda kenti arasında ulaşımı sağlayan otoyol, bir süreliğine kapalı kaldı ve bölgede alev alan bir araçtan dumanlar yükseldi.

Bu arada ülkedeki siyasi grupların birçoğundan da sükunet çağrısı yapıldı.

NE OLDU?

Beyrut'un güneyinde yer alan Halde bölgesinde, geçen Aşure etkinlikleri kapsamında pankart asmaya çalışan Hizbullah ve Emel Hareketi yanlısı gençlere tepki gösterilmişti.

Karşılıklı anlaşmazlığın silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucu Lübnanlı "Arap aşiretleri (Bedevi Araplar)" mensubu Suriyeli H.M. Ghosn ile M. Hadum hayatını kaybetmiş, Ghosn ailesinden 3 kişi de yaralanmıştı.

Dün ise geçen yıl öldürülen Ghosn'un kardeşi A Ghosn, güneydeki bir düğünde Hizbullah yanlısı olarak bilinen Şibli'ye ateş açarak öldürmüştü.

Şibli cinayetini işleyen A Ghosn, kısa süre sonra gözaltına alınmıştı.

Lübnan'da Hizbullah karşıtı Şii aktivist Lokman Slim kaçırılarak öldürüldü Lübnan'da Hizbullah'a muhalefetiyle bilinen Şii aktivist Lokman Slim, dün gece kaçırıldıktan sonra arabasında öldürülmüş halde bulundu.

Lübnan Hizbullahı: İsrail'le sınırı belirleme müzakerelerinin normalleşmeyle ilgisi yok Lübnan Hizbullahı, İsrail'le kara ve deniz sınırını belirleyecek müzakereler için iki ülke arasında varılan "çerçeve anlaşmasının" normalleşmeyle ilgisi olmadığını savundu.