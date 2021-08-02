Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orman yangınları günlerdir ciğerlerimizi yakıyor. Söndürme çalışmaları canla başla sürdürülürken yeni gelen yangın haberleri vicdanları yaralıyor. Bir yangın haberi de Dizi çekimlerinin uğrak noktası olan Çökertme Mahallesi'nden geldi. Mahalle adeta ateşler tarafından yutuldu.

TÜRKÜLERE İLHAM VEREN MAHALLE

Muğla'nın Milas ilçesi Beyciler’de başlayan orman yangını, rüzgarın da etkisi ile Bodrum’a ulaştı. Yukarı ve Aşağı Mazı Mahallerinde etkili olan alevler, akşam saatlerinde filmlere konu olan türkülere ilham veren Çökertme Mahallesi’ne ulaştı. Yolu üstünde ne var ne yok küle çeviren alevler mahalleye yaklaşınca, vatandaşlar hızlıca evlerinden ayrılmak zorunda kaldı. Karayolu ile olan ulaşım kesilirken, deniz yolu ile vatandaşlar güvenli bölgelere götürüldü. Mahallede ekiplerin alevlerle mücadelesi ise devam ediyor.

YANGININ TERMİK SANTRALE ULAŞMASINDNA KORKULUYOR

Çökertme Mahallesi’nde etkili olan alevlerin bölgeye yakın konumda bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne ulaşmasından korkuluyor. Alevlerin termik santraline ulaşması halinde büyük bir facianın yaşanmasından çekinilirken, ekiplerin yangını söndürmek için yoğun çabası devam ediyor. Havanın kararması ile birlikte yangına karadan müdahalenin sabah saatlerine kadar devam edeceği öğrenildi.

Bakan Pakdemirli: Muğla Kavaklıdere'deki yangın kontrol altında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ormanlar ile ilgili son durumu paylaştı. Bakan Pakdemirli, en son olarak Muğla Kavaklıdere'deki yangının kontrol altına alındığını aktardı. Şu ana kadar 118 yangının söndürüldüğünü belirten Pakdemirli, 7'sisin ise sürdüğünü söyledi.

Katar'dan Türkiye'ye "yangın" desteği: Arama kurtarma ekibi yolladılar Katar, Türkiye'de birçok ilde çıkan yangınlara destek olmak için arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.

AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı Avrupa Birliği, Türkiye’de çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına destek olmak için uçak yolladı.