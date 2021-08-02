Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Terör elebaşlarının Türkiye aleyhinde kışkırtıcı konuşmalar yaptığı terör toplantısına Uluslararası Koalisyonu temsilen Birleşik Müşterek Görev Gücü Komutanı Operasyonu Paul T. Calvert de katıldı. PKK terör örgütü Suriye yöneticisi Mazlum Abdi'nin hemen ardından kürsüye gelen Paul T. Calvert, örgütün Türkiye'de onlarca alanı kundakladığını açıkladığı dakikalarda terör örgütüne yönelik övücü açıklamalarda bulundu.

PKK'ya yüzde yüz destek verdiklerini beyan eden Paul T. Calvert ayrıca, "Size minnettarım. DEAŞ karşısında fedakarca bir direniş sergilediniz. Sizinle aynı ortamda bulunmak ve size hitap etmek onur verici" gibi övücü cümleler kullandı.

Koalisyon temsilcisinin sözleri Suriye genelinde büyük tepki gördü.

Bağımsız kuruluşlarca yayınlanan raporlara göre PKK terörü nedeniyle 250 bini aşkın sivil Rakka, Haseke ve Deir el Zor bölgelerini terke mecbur kaldı. Yine PKK ihlalleri 7 bini aşkın kişinin hayatına mal oldu. Halen 9 bini aşkın kişi örgüt tarafından alıkonulmakta. Kayıp ve akıbeti bilinmeyenlerin sayısı ise 2 binden fazla.

AB’den Türkiye’ye yangın söndürme uçağı Avrupa Birliği, Türkiye’de çıkan orman yangınlarının söndürülme çalışmalarına destek olmak için uçak yolladı.

Katar'dan Türkiye'ye "yangın" desteği: Arama kurtarma ekibi yolladılar Katar, Türkiye'de birçok ilde çıkan yangınlara destek olmak için arama ve kurtarma faaliyetlerinde görev almak üzere ekip gönderdi.