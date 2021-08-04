İngiltere’nin Cambridge şehrinde bir kuğunun işlek yolda trafiği aksattığını görenler, polise haber verdi. Bir operasyonla kaçak kuğuyu yakalayan polisler, arabaya atarak hayvanı konvoy halinde yaşadığı göle götürdüler.
HOT FUZZU'U HATIRLATTI
Kuğu arabadan kaçmaya çalışırken olay, görenlere 2007 yapımı komedi filmi Hot Fuzz’u hatırlattı. Filmde Simon Pegg ve Nick Frost, arkada kuğuyla çaresiz polis memurlarını canlandırmıştı.
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