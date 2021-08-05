Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YILMAZ BİLGEN

Suriye'nin güneyinde yer alan Dera'da çatışmalar üç yıl aradan sonra tekrar başladı. 2018 yılı ortalarında Rusya’nın ara bulucu ve garantör olduğu "Güney Anlaşması" neticesinde Esad rejimi ve muhalifler arasında sonlandırılan çatışmalar yeniden şiddetlendi. Muhalif güçler, Şam-Ürdün yolu dâhil 70’ten fazla kritik noktayı yeniden ele geçirdi. Bölgenin önemli isimlerinden ve Dera’da savaşan direnişçilerin uzun süre sözcülüğünü yapan Münif ez-Zaim, yaşananları Türkiye gazetesine anlattı. İran'la birlikte rejimi himaye eden Rusya’nın garantör şartlarına uymadığını kaydeden Zaim "Tıpkı İdlib, Fırat Kalkanı, Afrin ve Barış Pınarı bölgelerinde olduğu gibi buraya da Türk askerinin gelmesini ve garantör olmasını istiyoruz" dedi.

REJİM, KUŞATMA TAKTİĞİNİ DENEDİ

Şam rejimi üç ay önce bölgeyi kuşattığını ve teslim almak istediğini söyleyen Münif ez-Zaim "El-Beled ve Salameyn’de 300 kişilik bir listenin kendilerine teslim edilmesini isteyen Esad güçlerine, bu isteklerinin karşılanmayacağını ilettik. Ardından on yıldır olduğu gibi 350’den fazla yerleşim biriminin bulunduğu alanı bombalamaya başladılar. Bölge halkı da bu duruma karşı bir defa daha ayaklandı ve ellerinde bulunan hafif silahlarla ikinci direniş sürecini başlattı” dedi.

DEMOGRAFİK DEĞİŞİM HEDEFLENİYOR

Suriye’nin Haseke, Rakka, Deyrizor, Halep, Hama, Humus, Şam-Guta gibi merkezlerinden 13 milyon insanın sürgün edildiğini hatırlatan Zaim şu bilgileri verdi: Suriye’ye üşüşen güçler şimdi Dera’yı da insansızlaştırmak istiyorlar. Rusya sadece bombalıyor ve kendi stratejik liman ve üslerini garanti altına almak istiyor. PKK ve İran’ın ise yerde gerçekleştirmek istediği planlar var. Suriye’nin bölünmesi ve yer sahiplerinin sürülmesi esas hedef. Ardından tıpkı Irak’ta olduğu gibi İran bölgede kendi korsan yapılanmasını, PKK da terör devletini ilan edecek. Bu duruma Birleşik Arap Emîrliklerinin (BAE) aleyhte yürttüğü faaliyetleri de dâhil edebiliriz.

DEVRİMİN BAŞLADIĞI YER

Rejimin kuşattığı bölge olan el-Beled devrimin ilk başladığı nokta. Çatışmaların bitip, anlaşmanın yapıldığı dönem Bünyanün Mersus Operasyonu’nda 20 günlük zaman zarfında İran-Rusya ve Esad güçlerinden 1.000 kişi o bölgede öldürüldü. El-Beled konusundaki ısrarları hem psikolojik anlamda ‘her şey bitti’ dedirtmek. Hem de kayıplarının intikamını almak. Rejim ve ortaklarının bu tutumu sebebiyle Busra Şam, Tafes, Ümmü’l-Meyadin, Hirak, Sayda, Tel Simin, Cesim, Veduda ve en-Neva gibi onlarca belde ayaklandı. Çünkü herkes el-Beled’te verilecek taviz sonrası sıranın kendisine geleceğini biliyordu. İkinci ayaklanma işte bu sebeple başladı ve kısa sürede 95 rejim askeri esir alındı. Bir o kadarı da öldürüldü. Suriye ordusu ve milisler ise buna karşı açık şehirleri bombaladı. Şehitler verdik.

KİMSE YURDUNU TERK ETMEYECEK

Son günlerde Dera’dan İdlib bölgesine 60 bin mültecinin daha geleceği bilgisinin yayıldığını kaydeden Münif ez-Zaim “Bu doğru değil. İnsanlar oyunu gördü ve hiç kimse yerini terk etmeyecek. Elinde kalan son mermiyi de atıp gerekirse ölecek ama yine de evinden, köyünden, şehrinden ayrılmayacak” dedi. İran’ın bölgede yaşayan sivilleri kovduktan sonra hem Körfez ülkeleri hem de İsrail’e karşı stratejik güç elde etmeye çalıştığına dikkat çeken ez-Zaim, bütün hesaplar bizim yokluğumuz üzerine kurulmuş. Buna izin vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Eşi ve kızının sekiz seneyi aşkın süredir Esad zindanlarında esir tutulduğunu kaydeden Zaim “Bir oğlum İdlib’de diğeri de Dera’da savaşmaya devam ediyor. Bedel ne kadar ağır olursa olsun biz vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz” dedi.

PUTİN TEMSİLCİSİNİ GÖNDERDİ

Dera’da yeniden başlayan çatışmalar sonrası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bölgeye Suriye Özel Temsilcisi Alexander Zorin’i gönderdi. Dera’da 5. Tümen’i ziyaret eden Zorin, 2018 Güney anlaşmasını imzalayan muhalif grup lideri Ahmet Avde ile bir araya geldi. Zorin daha sonra Ankara’ya gelerek ve Türk Dışişleri heyeti ile de bir görüşme gerçekleştirdi.

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