Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan, Azerbaycan sınır hatlarında defalarca ateşkes ihlali yaptı. Ermeni askerler, Azerbaycan mevzilerine taciz atışı açtı. Ardından bölgede gerilimin yeniden arttı. Ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Rusya’dan sınır hatlarına askerî birlikler talep etti. Bunun üzerine Ruslar devreye girdi. Rusya, Ermenistan’ın Tavuş Bölgesi sınır hattına birlik gönderdi.

Ermenistan askerleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

LOJİSTİK DESTEK TESİSİ İNŞA EDİLİYOR



Ermenistan Savunma Bakanlığı "Rus sınır muhafızları, Tavuş bölgesindeki Eskipara köyünün bulunduğu yere konuşlandırıldı. Ayrıca bölgede lojistik destek tesisinin inşasına devam ediliyor. Bu süreç Ermeni-Rus işbirliği çerçevesinde yürütülüyor” açıklamasında bulundu.

Yine Ermenistan, yine ateşkes ihlali 2. Karabağ Savaşı'nda, Azerbaycan'a yenilerek işgal ettiği topraklardan çekilmek zorunda kalan Ermenistan, savaş bitiren ateşkese bir kez daha uymadı.