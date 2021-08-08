Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de son senelerde çocuk ve gençlerde kalp çarpıntısı, anksiyete atakları, paranoya ve halüsinasyon şikayetleriyle hastanelerin acil servislerine başvurular arttı.

Nerds marka ürünlerden yediği için 12 yaşındaki kızı hastanelik olan anne, "Bu yenilebilir ürünler çocuklara hitap etmek için tasarlandı ve bunlar normalde bir sigara içmekten veya hap almaktan korkan çocukların uyuşturucuyla ilk kez tanışmalarına yol açıyor” dedi.

Uyuşturucular buruna çekilerek ya da kana enjekte edilerek değil yenilerek alındığı için etkileri kısa sürede çıkmıyor ama beyinde kalıcı hasara yol açabiliyor.

ÇOCUKLARIN HAYATI MAHVOLDU

Sheffield’da 32 yaşındaki bir öğretmen, “Çocuklar bu ürünleri Instagram’da görüyor, merak edip deniyor ve okula getiriyor. Kanlı canlı, yetenekli ve parlak çok sayıda çocuğun hayatının mahvolduğunu gördük” dedi.

Bu ürünler popüler markalara benzetilerek üretiliyor ve sosyal medyada tanıtılıyor. Çevrimiçi uyuşturucu piyasası konusundaki araştırmalarıyla tanınan yazar Mike Power, “Bu ürünler ya ithal ediliyor ya da İngiltere'de mutfak, banyo gibi her yerde kolayca ve çok ucuza üretilebiliyor. Ayrıca çok da kârlı bir iş. Kâr marjı inanılmaz” yorumunda bulundu.

Meksika'da uyuşturucu çeteleri çatıştı: 18 ölü Meksika'nın kuzeyinde çeteler arasında çıkan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 18 kişinin öldüğü bildirildi.

Uyuşturucu ticareti yapıyordu! Yakalandı Adana'da uyuşturucu ticareti yapan bir kişinin adresinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.