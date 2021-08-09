Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ASİMED Başkanı "POGA, sosyal medyada örgütün propagandasını yapanlara 100 doların üzerinde para veriliyor. POGA'nın finansman kaynaklarının başını Ermeni diasporası var. Bunların yanında PKK ve ASALA terör örgütlerinden yoğun destek alan örgüt, Avrupa ve Orta Doğu’dan da militan devşiriyor” diye konuştu.

Terör örgütünün, sosyal medya platformları üzerinden yaptığı çağrılarda, 18-55 yaşları arasındaki bütün Ermenileri Türkiye ve Azerbaycan’a karşı çatışmaya davet ettiğini kaydeden Eğilmez “Hatta Moskova’dan Erivan’a düzenlenecek doğrudan uçuşlar için bilet ücretlerinin örgüt tarafından karşılanacağını beyan ediyor. Emekli askerler tarafında verilen eğitimlerde; ateşli silah/bıçak kullanımı, EYP (el yapımı patlayıcı) yapımı, tabiatta kalma, bölge halkıyla iletişim, dövüş sanatları, ilk yardım ve zor şartlarda hayatı idame ettirme yolları öğretiliyor” dedi.

Ermenistan'a tatbikatlı gözdağı Erivan’ın provokasyonlara başvurduğu bir dönemde, Türkiye bir defa daha Azerbaycan’a destek veriyor. Bugün Ankara’da başlayacak olan tatbikat pazar günü sona erecek