Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medyada yer alan haberlere göre timsah, askeri kafa ve göğsünden ciddi şekilde yaraladı. Timsah yardıma gelen askeri de ısırarak kol ve bileklerinden yaraladı. Askerler, hava ambulansıyla Cairns’te hastaneye kaldırıldı. Askerlerin durumunun stabil olduğu bildirilirken timsahın akıbeti bilinmiyor. Avustralya’da ülkeye mahsus 200.000’e yakın tuzlu su timsahı yaşıyor.

Avustralya “kayıp nesle” 55 bin dolar tazminat ödeyecek Avustralya hükümetinden dikkat çeken bir açıklama geldi, “kayıp nesil” olarak bilinen Aborjin çocuklarına 55 bin dolar (75 bin Avustralya doları) tazminat ödeyecek.

Avustralya'da kedilere "sokağa çıkma yasağı" Avustralya’da Knox Şehir Konseyi, 1 Ekim’den itibaren şehirdeki kedilere “sokağa çıkma yasağı” getirdi.