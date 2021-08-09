Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yakın, Vladimir Petkoviç’in 7 sene görev yaptıktan sonra Fransa 1. Ligi ekiplerinden Bordeaux ile sözleşme yapmasıyla bu vazifeye geldi. İsviçre Futbol Federasyonu, haberi "Murat Yakın Nati’nin teknik direktörü oldu. Tekrar holgeldin Murat” ifadesiyle duyurdu.

"NATİ, BENİM İÇİN GÖNÜL MESELESİYDİ"

Yakın da, “Nati, futbolculuğumda hep benim için bir gönül meselesiydi. Teknik direktör olarak ülkemizi temsil etmek benim için büyük bir keyif ve şeref. Bu büyük takımla Dünya Kupası’na katılacağım ve daha öte başarılar elde edeceğimizden eminim” dedi.

49 KERE MİLLİ OLDU

Son olarak İsviçre ikinci ligden Schaffhausen’in teknik direktörlüğünü yapan Yakın, 49 kere milli olmuştu. Türk teknik direktör, Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası elemelerinin sonuna kadar görev yapacak, süre daha da uzatılabilecek. Petkoviç yönetimindeki İsviçre, Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2020) çeyrek finale çıkma başarısı göstermiş, 120 dakikası 1-1 biten müsabakada, penaltı vuruşları sonunda kazanan İspanya olmuştu.

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