İsminin açıklanmaması şartıyla Reuters’e konuşan Amerikalı istihbarat yetkilisi, “Taliban 30 günde Kabil’i dünyadan koparabilir, muhtemelen 90 gün içinde de ele geçirebilir” dedi. İstihbaratçı, Afgan güvenlik kuvvetlerinin daha fazla direniş göstererek ivmeyi tersine çevirebileceğini söyledi. Öte yandan, Taliban ilerleyişini sürdürürken Katar’ın başkenti Doha’da da barış görüşmeleri yapılıyor. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, “Halen bir heyetimiz Doha’da bulunuyor. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'da barış ve istikrarın teşviki için tüm paydaşlarla ilişki kuruyor” dedi.
Taliban'a kaybedilen merkez sayısı 9'a yükseldi Afganistan’da ilerleyişini sürdüren Taliban, Pul-i Humri ve Feyzabad vilayet merkezlerinde kontrolü ele geçirdi. Taliban’ın 6 gün içinde ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9’a yükseldi.
BM'den Taliban’a operasyonları durdurun çağrısı “Bütün taraflar müzakere masasına dönmedikçe ve barışçıl bir çözüme varmadıkça pek çok Afgan için zaten vahim olan durum çok daha kötü hâle gelecek”
ABD istihbaratı: Taliban 90 günde Kabil’i ele geçirebilir
Taliban, bir haftada Afganistan’da 9 eyalet başkentini ele geçirdi. Bunlar Feyzabad, Ferah, Pul-i Humri, Sar-i Pul, Şibirgan, Aybak, Kunduz, Talukan ve Zaranj. ABD istihbaratı başkent Kabil’in de birkaç ay içinde Taliban’ın eline geçebileceğini değerlendiriyor.
İsminin açıklanmaması şartıyla Reuters’e konuşan Amerikalı istihbarat yetkilisi, “Taliban 30 günde Kabil’i dünyadan koparabilir, muhtemelen 90 gün içinde de ele geçirebilir” dedi. İstihbaratçı, Afgan güvenlik kuvvetlerinin daha fazla direniş göstererek ivmeyi tersine çevirebileceğini söyledi. Öte yandan, Taliban ilerleyişini sürdürürken Katar’ın başkenti Doha’da da barış görüşmeleri yapılıyor. Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureşi, “Halen bir heyetimiz Doha’da bulunuyor. Pakistanlı yetkililer, Afganistan'da barış ve istikrarın teşviki için tüm paydaşlarla ilişki kuruyor” dedi.
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