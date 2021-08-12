Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'daki sadece üç kadın validen biri olan Mazari, sadece kadın yönetici olmasıyla dikkatleri üzerine çekmiyor. 40 yaşındaki Mazari, özellikle Taliban’ın son şiddet dalgasının ortasında, uygulamalı askeri liderliğiyle ayrılıyor. The Guardian'a konuşan Mazari, "Bazen Charkint'teki ofiste oluyorum ve diğer zamanlarda bir silah alıp savaşa katılmam gerekiyor" dedi.

ASKERİ OPERASYONLARI YÖNETİYOR

Onun işi sadece günlük bürokrasiyi yönetmek değil, aynı zamanda askeri operasyonları organize etmek anlamına geliyor. "Aşırı ideolojilere ve onları bize zorlayan gruplara karşı şimdi savaşmazsak, onları yenme şansımızı kaybederiz. Yoksa, başarılı olacaklar. Gündemlerini kabul etmeleri için toplumun beynini yıkayacaklar” diye uyarıyor.

Diğer taraftan Mazari, ailesi Afganistan'daki Sovyet savaşından kaçtıktan sonra 1980 yılında İran'da doğdu. Tahran'daki üniversiteden mezun olduktan sonra, anne babasının onlarca yıl önce terk ettiği ülkeye gitmeye karar vermeden önce üniversitelerde ve Uluslararası Göç Örgütü'nde farklı roller üstlendi. Mazari, “Mülteci olmanın en acı yanı, aidiyet duygunuzun olmamasıdır. Hiçbir yer ülkeniz gibi değil” dedi.

2018 yılında, Mazari'nin tanımladığı şekliyle “atalarının vatanı” olan Charkint'te kaymakamlık pozisyonu için bir açık olduğunu öğrendi. Meslektaşları ve aile üyeleri tarafından cesaretlendirilerek göreve başvurdu.

KISA SÜREDE ATANDI

Tecrübesi ve nitelikleri ile önde gelen adaylar arasında yer aldı. Bölgesindeki insanlar için çalışma kararlılığı, kısa sürede atanmasını sağladı.

Mazari, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başlangıçta bir kadın vali olarak ayrımcılığa uğrayabileceğimden endişelendim ama insanlar beni şaşırttı. Charkint'te bölge valisi olarak resmen kabul edildiğim gün, destek beni çok etkiledi" dedi.

"TEMEL İMKANLAR BİZE SAĞLANMADI"

Öte yandan, bölge valisi rolünü üstlenmek kolay bir iş değildi ve çok geçmeden kendini beklemediği savaşların başında buldu.

“Sağlık hizmetlerine erişim gibi temel imkanlardan mahrumuz. Güvenliği yönetmek için en az yedi polis korucu arabamız, hafif ve ağır silahlarla donatılmış iki Humvee'miz olmalı. Ancak merkezi hükümetten defalarca talep etmemize rağmen çok daha az kaynağımız var. Yalvarışlarım duyulmadı” diyen Mazari, Afganistan hükümetine tepki gösterdi.

Diğer taraftan, Afgan bölge yönetim ofisi tarafından sağlanan veriler, Charkint'in bir zamanlar 200 binden fazla nüfusu olduğunu gösteriyor, ancak savaş ve bunun sonucunda ortaya çıkan yoksulluk çok sayıda insanı yerinden etti.

Mazari, Charkint'in ikinci sınıf bir bölge olarak kabul edildiğini düşünüyor ve Afgan bürokrasisindeki yolsuzlukla mücadele ederken görevi daha da zorlaşıyor.

GÜÇLÜ KALMAYA DEVAM ETTİ

İki yıl önce Mazari, bölgeyi savunmak için Afganları yerel milislere katan bir güvenlik komisyonu kurdu. “Bölgenin her yerinden insanları ofisime davet ediyorum ve Charkint'in durumunu iyileştirmek için görüşlerini bekliyorum. Bu, Charkint sakinlerini daha fazla yatırım ve katılım sağladı ve hükümet otoritesine olan inançlarını geri kazandı” dedi.

Bununla birlikte, Mazari’nin lidelik tarzı, yenilenen Taliban şiddeti ülkeyi kasıp kavurduğunda da onun güçlü kalmasını sağladı.

Mazari, “Taliban saldırılarıyla son zamanlardaki şiddet artışından daha uzun süre karşı karşıya kaldık ve onları Charkint'ten uzak tutmayı başardık. Birliklerimiz hala Charkint'in sınır uçlarında bulunuyor” dedi.

Öte yandan Charkint, Afganistan'da daha önce hiçbir terörist grubun işgal etmeyi başaramadığı bir kadının güvenlik yönetimi altındaki tek ilçesi olarak öne çıkıyor. Ancak Mazari, durumun hızla kötüleştiğinin farkında ve halkı için endişeleniyor.

"TALİBAN İLE MÜZAKERELER HER ZAMAN BAŞARILI OLMUYOR"

Geçen yıl Mazari, bölgesinde 100'den fazla Taliban savaşçısının teslim olmasını başarıyla müzakere etti. Ancak, bu tür müzakerelerin her zaman başarılı olmadığını sözlerine ekledi.

Mazari, “Birçok kez, Taliban ile müzakere etmesi için halkımız adına bir komite gönderdik. İnsanların hayatlarını, hasatlarını ve mallarını korumalarını istemek için 10'dan fazla toplantı yaptık. İnsanlarımız çiftçilikle geçiniyor ve kış aylarında geçimlerini hasatlarında sağlıyor. Ama her seferinde anlaşma talebimizii reddettiler” dedi.

Son olarak Mazari'nin Taliban vahşetine karşı duran güçlü bir kadın olarak artan itibarı, hayatını riske attı. Taliban tarafından kurulan birkaç pusudan ve militanlar tarafından onu hedef almak için dikilen mayınlardan kurtuldu.

Taliban, Gazne ile birlikte 10. eyaleti de ele geçirdi Afganistan'ın başkenti Kabil'in güneybatısında bulunan Gazne vilayetinin merkezinin Taliban'ın kontrolüne geçtiği bildirildi. Gazne'nin de kaybedilmesi ile Taliban'ın ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.