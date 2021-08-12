Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tokyo Olimpiyatlarında yarışan Avustralyalı sporcular, döndüklerinde ülkelerindeki sıkı koronavirüs tedbirlerinin kurbanı oldu.

Sporcular bir aya yakın süre karantinada tutulabilecek. Sidney’e dönenler, koronavirüs dolayısıyla ülkedeki yurt dışı seyahat kuralları gereği 14 gün karantinada kalacak.

Sidney’den kendi memleketleri olan Güney Avustralya eyaletine gidenler ise eyalet kanunları icabı bir 14 gün daha karantinada tutulacak.

Çifte karantinaya tepki gösteren ülke Olimpiyat Komitesi, “Diğer ülkeler sporcularını coşkuyla karşılarken biz onlara alakasız ve en zalim şekilde davranıyoruz. Sporcularımız, Olimpiyatarda gururla ülkelerini temsil ettikleri için cezalandırılıyor” açıklamasını yaptı.

Toplam 56 sporcudan sadece 16’sı Sidney’de kalacak, gerisi Güney Avustralya’ya gidecek.